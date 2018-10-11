Состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета «Устойчивый экономический рост»

Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области «Устойчивый экономический рост». В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти региона, Мурманской областной Думы и научного сообщества.

На заседании были рассмотрены и в целом одобрены проекты государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы «Экономический потенциал», «Рыбное и сельское хозяйство» и «Занятость и труд». Два их них – «Рыбное и сельское хозяйство» и «Занятость и труд» – будут доработаны с учетом итогов состоявшегося обсуждения.

Кроме того, членами рабочей группы одобрено представленное министерством развития промышленности и предпринимательства предложение о включении инвестиционного проекта «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске» в государственную программу Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».