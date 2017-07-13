Состоялось заседание рабочей группы, созданной в рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов областного бюджета.

В мероприятии приняли участие представители правительства Мурманской области, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций региона.

В ходе заседания обсуждались итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих промышленных предприятий Мурманской области. Все организации Мурманской области работают в штатном режиме.

Члены рабочей группы были проинформированы о результатах мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона. По состоянию на 5 июля в службе занятости зарегистрировано 6434 безработных гражданина, что на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,5% экономически активного населения. По сравнению с прошлым годом на 21% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 11707 вакансий.

Кроме этого, участники заседания обсудили мероприятия, проводимые в отношении ООО «Мончегорский механический завод» в связи с нарушением трудовых прав работников завода. Вопрос находится на контроле Государственной инспекции труда в Мурманской области, регионального комитета по труду и занятости населения, прокуратуры города Мончегорска. В ходе обсуждения также было отмечено, что, как правило, сотрудники организаций, где допускаются такие нарушения, несвоевременно обращаются в соответствующие органы власти для урегулирования вопроса. Заявления поступают уже спустя значительный период времени после нарушения, что усложняет процесс восстановления нарушенных прав.