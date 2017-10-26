Состоялось заседание Совета депутатов города Мурманска

Сегодня состоялось сороковое заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Основными в повестке дня значились вопросы, касающиеся правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, а также правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск. Изменения продиктованы необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Некоторые поправки носят уточняющий характер, учитывают положения запущенной в этом году программы по формированию комфортной городской среды.

– Этот вопрос очень важен. Правила благоустройства определяют порядок содержания зданий, городских территорий, в том числе дворовых, документ оказывает большое влияние на комфорт повседневной жизни горожан, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В рамках заседания депутаты приняли ряд важнейших решений. Одним из них стало создание памятного (мемориального) объекта – памятника бойцам оленно-транспортных батальонов – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Памятник будет расположен на территории зеленой зоны в районе управления Первомайского административного округа города Мурманска на проспекте Кольском, 129/1.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся предоставления льгот по арендной плате за землю и установления земельного налога на территории города.