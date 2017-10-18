Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнется 26 октября.

В повестке дня – порядка 30 различных вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть проекты законов, регулирующие вопросы государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

В первом чтении депутаты обсудят проекты законов, вносящие изменения в законы: «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области», «О налоге на имущество организаций», «О мировых судьях в Мурманской области» и ряд других.

Депутаты заслушают информацию члена Совета Федерации ФС РФ Т.А. Кусайко о работе в верхней палате парламента страны.