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Мурманская область. Арктика18.10.17 16:25

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнется 26 октября.

В повестке дня – порядка 30 различных вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть проекты законов, регулирующие вопросы государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

В первом чтении депутаты обсудят проекты законов, вносящие изменения в законы: «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области», «О налоге на имущество организаций», «О мировых судьях в Мурманской области» и ряд других.

Депутаты заслушают информацию члена Совета Федерации ФС РФ Т.А. Кусайко о работе в верхней палате парламента страны.

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