Состоялось заседание Совета облдумы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового
Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнется 26 апреля. В повестке дня – порядка 30 вопросов. Депутаты заслушают ежегодный отчет губернатора области о результатах деятельности Правительства Мурманской области.
Региональные парламентарии рассмотрят в первом чтении проекты законов, вносящие изменения в законы «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», «Об административных правонарушениях», «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления», «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области» и ряд других.
Депутаты предполагают рассмотреть вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».
Также областные законодатели планируют обратиться в федеральный центр по наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности региона.