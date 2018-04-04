В Мурманской области оптовики продолжают поднимать цены на бензин. За ними потянулись АЗСРоссийские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом вылова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.04.18 17:16

Состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Участники подробно рассмотрели вопрос исполнения в регионе указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Напомним, согласно тексту указа активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации определено приоритетным направлением всех уровней власти, в том числе региональной и муниципальной. О мероприятиях по реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, запланированных на 2018 год, рассказала министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Так, региональные органы власти и органы местного самоуправления в своей части должны обеспечить реализацию планов мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики до 2020 года, которые будут утверждены правительством РФ до 1 июля. На региональном уровне, напомнила Ольга Кузнецова, соответствующая «дорожная карта» реализуется с 2016 года, она будет актуализирована в соответствии с новыми требованиями. Органам местного самоуправления предстоит такие «дорожные карты» разработать. Кроме того, в краткосрочной перспективе исполнительным органам государственной власти необходимо закрепить в своих положениях функции по содействию развитию конкуренции в курируемых сферах деятельности.

Также в рамках заседания заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко представил результаты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований, а генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Вадим Уланов доложил о результатах и основных направлениях деятельности организации за 2017 год.

На заседании Григорий Стратий вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области лидерам регионального рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Рейтинг был сформирован по поручению главы региона Марины Ковтун. Важнейшее место в нем заняли показатели, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов, развитием негосударственного сектора в социальной сфере, эффективностью реализации муниципального инвестиционного стандарта и целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Отдельно учитывалось мнение предпринимателей и потребителей региона о состоянии конкуренции и качестве продукции. Наибольшее количество баллов получили Кировск, Апатиты и Мончегорск, среди закрытых территориальных образований – Североморск.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 329 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
03.04.18 16:44
Хорошо бы писать дату новости. А то трудно угадать в каком году это случилось. И вопрос - карьер Центрального рудника ещё работает? *** У каждого сообщения на сайте есть дата размещения (день, мес
Комментарий к новости:Рудники Центральный и Расвумчоррский АО «Апатит» перевели под «одну крышу»
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
Комментарий к новости:«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают поднимать цены на бензин. За ними потянулись АЗС-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 23 копейки, евро – почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика