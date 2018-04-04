Состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Участники подробно рассмотрели вопрос исполнения в регионе указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Напомним, согласно тексту указа активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации определено приоритетным направлением всех уровней власти, в том числе региональной и муниципальной. О мероприятиях по реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, запланированных на 2018 год, рассказала министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Так, региональные органы власти и органы местного самоуправления в своей части должны обеспечить реализацию планов мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики до 2020 года, которые будут утверждены правительством РФ до 1 июля. На региональном уровне, напомнила Ольга Кузнецова, соответствующая «дорожная карта» реализуется с 2016 года, она будет актуализирована в соответствии с новыми требованиями. Органам местного самоуправления предстоит такие «дорожные карты» разработать. Кроме того, в краткосрочной перспективе исполнительным органам государственной власти необходимо закрепить в своих положениях функции по содействию развитию конкуренции в курируемых сферах деятельности.

Также в рамках заседания заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко представил результаты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований, а генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Вадим Уланов доложил о результатах и основных направлениях деятельности организации за 2017 год.

На заседании Григорий Стратий вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области лидерам регионального рейтинга органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Рейтинг был сформирован по поручению главы региона Марины Ковтун. Важнейшее место в нем заняли показатели, связанные с развитием малого и среднего предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов, развитием негосударственного сектора в социальной сфере, эффективностью реализации муниципального инвестиционного стандарта и целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Отдельно учитывалось мнение предпринимателей и потребителей региона о состоянии конкуренции и качестве продукции. Наибольшее количество баллов получили Кировск, Апатиты и Мончегорск, среди закрытых территориальных образований – Североморск.