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Мурманская область. Арктика15.03.19 10:12

Состоялось заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Мурманской области

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании приняли участие председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич и представитель Федерации независимых профсоюзов РФ по Северо-западному федеральному округу Мария Гринник.

В ходе заседания представители региональных Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, комитета по физической культуре и спорту выступили с докладами по вопросу практического применения Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденных Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, при оплате труда работников бюджетных учреждений Мурманской области с учетом отраслевых особенностей.

Кроме того, был рассмотрен вопрос исполнения регионального соглашения между областным советом профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей и правительством Мурманской области в части взятых социальными партнерами обязательств по реализации комплекса мер, обеспечивающих право работника на достойный труд, повышение уровня реальной заработной платы, совершенствование политики доходов и повышение уровня жизни населения.

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