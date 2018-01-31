Состоялся час авторской песни «Я на этой земле останусь»

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели час авторской песни памяти Владимира Высоцкого для учащихся и студентов. В ходе встречи была показана музыкально-познавательная презентация «У судьбы на краю». Участники познакомились с биографией и творчеством Владимира Семеновича Высоцкого.

Молодые люди узнали о военном детстве поэта, студенческих годах во время учебы в школе-студии МХАТ. Состоялось обсуждение важных этапов творческой жизни артиста, его известных ролей в театре и кино. Прозвучали музыкальные композиции поэта и интересные факты из истории создания знаменитых песен Владимира Высоцкого.