Состоялся детский фольклорный праздник «Русская Масленица»

5 марта в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки весело прошёл детский фольклорный праздник «Русская Масленица». На мероприятии в библиотеке побывали обучающиеся 1-3-х классов средней образовательной школы № 43 Мурманска.

Масленица — любимый праздник детей и взрослых. Ребята познакомились с его историей, традициями, узнали календарный порядок празднования Масленицы по дням недели. Библиотекарю помогали вести праздник обучающиеся 4 «А» класса средней образовательной школы № 43 г . Мурманска. Они загадывали загадки, читали стихи, проводили конкурсы и подвижные игры. Все посетители с азартом участвовали в веселых масленичных играх «Богатырская сила», «Кто самый меткий», «Блинная эстафета». Особенно детворе понравилось играть с блинами. Детские глаза выражали восторг, а на лице сияли улыбки от ярких эмоций.

В продолжение праздника зрителей ждали красочные художественные номера. Прозвучали хороводные и шуточные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Северянка» Дома детского творчества им. А. Бредова. Участники ансамбля танца «Сюрприз» Детской школы искусств № 4 Мурманска представили танец «Масленица».

В конце праздника все ребятишки получили сладкие угощения.