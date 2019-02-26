Состоялся «I профессиональный диалог отрасли управления отходами»

Заместитель губернатора Евгений Никора 25 февраля принял участие в совместном мероприятии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Московской школы управления «Сколково» – «I профессиональный диалог отрасли управления отходами». В совещании приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, руководитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, президент АО «Управление отходами» Павел Бесшапов.

Участники обсудили вопросы перехода регионов Российской Федерации на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, возникшие при этом сложности и принимаемые меры по их урегулированию, перспективные направления работы.

В рамках состоявшейся дискуссии Евгений Никора отметил вопрос использования твёрдых коммунальных отходов для производства тепловой энергии, рассматриваемый совместно с региональным оператором АО «Управление отходами» и потенциальными инвесторами. Кроме того, заместитель главы региона подчеркнул необходимость принятия отдельных решений по обращению с отходами, не отнесёнными к коммунальным, например, автомобильными покрышками.

Вопросы обращения с отходами различного происхождения являются для правительства региона особо значимыми с точки зрения обеспечения экологической безопасности населения. Высокая социальная активность и экологическая сознательность жителей Мурманской области также придаёт актуальность данной повестке.