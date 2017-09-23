Состоялся конкурс «Краски Кольского края», посвященный 90-летию Кольского района

В Кольской районной детской школе искусств состоялся районный конкурс пленэрной живописи «Краски Кольского края», посвященный 90-летию Кольского района. Было представлено 70 творческих работ учащихся детских школ искусств Кольского района. Работы оценивались в трёх возрастных категориях и в номинациях «живопись» и «графика». Компетентное жюри отметило хорошую подготовку учащихся и отличное качество работ.

Акварельная живопись - звонкая и прозрачная - прекрасно отразила всю глубину и красоту Кольского края. Учащиеся в цвете и графике с любовью изобразили знакомые уголки северян, милые сердцу ландшафты. В творческих работах качественно и технически грамотно передана пространственная среда северных пейзажей.

Победителями конкурса стали учащиеся МБУДО «Кольская районная детская школа искусств», МБУДО «Молочненская музыкальная школа» и МБУДО «Мурмашинская школа искусств».