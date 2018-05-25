Состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры
На встречу к любителям изящной словесности пришли литераторы Кольского Севера. Прозвучали стихи и музыкальные произведения в авторском и актерском исполнении, песни.
Перед участниками вечера выступили Дмитрий Коржов, Николай Васильев, Екатерина Яковлева, Сергей Совпель, вдова Виктора Леонтьевича Тимофеева - Валентина Петровна Тимофеева.
Стихи Николая Колычева, Виктора Тимофеева, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Октябрины Вороновой, Евгения Гулидова читал мастер художественного слова Андрей Бобров.
В исполнении участников клуба авторской песни «Пять углов» Александра Базанова и Светланы Танцеревой прозвучали песни на стихи Николая Колычева и Викдана Синицына.
С большой теплотой публика встретила молодых вокалистов – участников ансамбля гимназии № 7 «Золотая лира» Максима Звонкова и Александра Холодова, исполнивших песни на стихи Виктора Тимофеева «Гранитные солдаты» и «Мачтовый город».