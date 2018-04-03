Состоялся литературный вечер «Мужество таланта», посвященный 70-летию со дня рождения писателя Николая Александровича Скромного

В Мурманске в рамках программы празднования 80-летия со дня образования Мурманской области в детско-юношеской и научной библиотеках состоялись мероприятия, посвященные писателю Николаю Александровичу Скромному, - открытие памятного бюста на Аллее писателей и литературная встреча - вечер памяти...

Как отмечают исследователи творчества писателя, в большую литературу Николай Александрович Скромный буквально «ворвался» монументальным романом «Перелом». Это произведение об одном из трагичных моментов в истории нашего крестьянства - периоде коллективизации и репрессий в 30-е гг. ХХ века. Полное издание романа в четырех книгах вышло в Мурманске в 2003 году.

Министерством образования Российской Федерации роман был рекомендован к изучению в общеобразовательных школах наравне с «Поднятой целиной» Михаила Шолохова.

Сразу после выхода в печать первой книги «Перелом» Н.А. Скромный был принят в Союз писателей России. Он являлся лауреатом Премии губернатора Мурманской области, Большой литературной премии России, Премии им. Н.А. Островского, Общественной премии им. В.С. Маслова.

На вечере прозвучали воспоминания литераторов и вдовы писателя Анны Варламовны Скромной.

Ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей России Марина Чистоногова (Доценко) представила впервые опубликованную в новом выпуске альманаха «Площадь Первоучителей» рукопись Николая Александровича Скромного, посвященную Михаилу Юрьевичу Лермонтову.

С большой теплотой вспомнили о своих встречах с Николаем Александровичем Скромным писатели Владимир Сорокажердьев, Владимир Блинов, журналист Рашид Саляев, вдова поэта Виктора Тимофеева Валентина Петровна Тимофеева.

Сотрудники Областной научной библиотеки рассказали о странице Николая Александровича Скромного в коллекции «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».