Состоялся межрегиональный вебинар «Особые дети в культурно - образовательном пространстве»

Мурманская специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих провела межрегиональный вебинар «Особые дети в культурно - образовательном пространстве».

Специалисты библиотек и учреждений образования обсудили современные подходы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Коллеги из северной столицы затронули проблемы инклюзивного и дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, организации выставок картин незрячих людей. Прозвучали доклады о проектах по доступности к культурному наследию, информационной поддержке специалистов, работающих с инвалидами.

Библиотекари и учителя-дефектологи из Мурманской области поделились опытом проведения адаптированных экскурсий для слепых и слабовидящих детей, приобщением их к истории, достопримечательностям и памятникам в своих городах - Мурманске, Апатитах, Североморске.