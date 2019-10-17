Состоялся митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители правительства Мурманской области, Совета депутатов и администрации города Мурманска, учащиеся образовательных учреждений и жители заполярной столицы.

– В тяжелейшие военные годы наш город-герой выстоял, не сломился под натиском врага. Три долгих года Мурманск боролся за свою жизнь. Мы никогда не забудем славные подвиги наших соотечественников, – подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Самое долгое противостояние советских и фашистских войск за всю историю Великой Отечественной войны на Кольском Севере длилось 40 месяцев.