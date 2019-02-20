Состоялся открытый диалог власти и членов Общественного совета Мурманска

В Мурманске состоялось заседание Общественного совета при администрации города. В мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Встреча по традиции прошла в формате открытого диалога.

Совет является площадкой для обсуждения городскими властями и уважаемыми мурманчанами наиболее важных вопросов экономического, социального характера, а также гражданских инициатив. На февральском заседании Общественного Совета глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев рассказал об основных направлениях работы по развитию и благоустройству города в 2019 -2021 годах. Так, уже в этом году начнётся реализация нескольких крупных проектов, в числе которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина», строительство спорткомплекса на улице Капитана Орликовой.

Мурманск на пороге масштабных дорожных работ. В 2019 году город включён в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

– Сегодня у нас неплохие показатели, – рассказал Андрей Сысоев. – По оценкам независимых экспертов Мурманск в числе 15-ти лучших городов России по качеству дорожного хозяйства. Благодаря участию в федеральной программе мы увеличим объём дорожных работ.

Будет продолжена в Мурманске и реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Она включает в себя работы по ремонту дворовых территорий и общественных пространств, которые финансируются из консолидированного бюджета – то есть за счёт федеральных, областных и муниципальных денег.

Также темой встречи стало обсуждение работы нового социального проекта «Городской клуб старшего поколения», который создан для активных жителей Мурманска в возрасте от 55 лет.

– Вместе мы начинаем нужное и важное дело, – обратилась к участникам встречи глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Проект поддержали многие горожане. В Мурманске много энергичных людей, которые независимо от возраста готовы не только приобретать знания, но и делиться ими друг с другом.

Кроме того, на заседании был затронут вопрос, касающийся перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное ТВ. Андрей Сысоев напомнил, что процесс отключения аналогового телевещания в Мурманске и области завершится в июне 2019 года. Для устаревших моделей телевизоров нужна специальная приставка. По решению городских властей ее стоимость компенсируют горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Помощь по подключению приставок бесплатно оказывают волонтеры городских молодежных учреждений. Узнать их можно по специальным синим курткам с надписью на спине «Я – волонтер Мурманска». У каждого из них есть бейдж, удостоверение с фотографией, действительное при предъявлении паспорта.

В заключение обсуждения городской жизни прозвучало напоминание о том, что 8 сентября – Единый день голосования. Общественники выступили с инициативой продолжить проект «Вместе за открытый выбор!».

Напомним, Общественный совет был создан в декабре 2012 года. В его состав входят почетные граждане и представители более чем 80 общественных организаций, объединяющих 20 тысяч мурманчан.