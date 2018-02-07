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Мурманская область. Арктика07.02.18 17:41

Состоялся открытый диалог власти с представителями ТСЖ и ЖСК

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл встречу с представителями ТСЖ и ЖСК. Её цель – повышение эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления, а также решение некоторых вопросов, возникающих при управлении многоквартирными домами.

На территории города более 2 тысяч многоквартирных домов, 160 из них находятся в ведении товариществ собственников жилья (недвижимости), в 104-х управление осуществляют жилищно-строительные кооперативы.

– Как показывает практика, ТСЖ – это более эффективный способ управления домом по сравнению с УК. Членами правления и председателями таких организаций являются непосредственно жители домов, которые лично заинтересованы в оперативном решении коммунальных вопросов, а не в извлечении прибыли, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

О качестве работы таких организаций говорит как состояние домов, так и  очень малое количество жалоб от жильцов. Если в отношении управляющих компаний от лица администрации Мурманска в 2017 году подано 195 исковых заявлений, то в отношении ТСЖ и ЖСК подано лишь одно исковое заявление.

– Такие встречи помогают решить важные вопросы, наладить взаимодействие, – рассказала председатель ТСЖ Яна Шургина. – Наше ТСЖ неоднократно участвовало в муниципальных программах, и благодаря софинансированию в нашем доме были выполнены капитальные работы.

Стоит отметить, что подобные встречи стали традицией. На них городские власти доводят информацию о необходимости своевременной уборки дворовых территорий от снега, вывоза мусора, чистки кровель и козырьков подъездов от снега и наледи. Особое внимание – обеспечению безопасности и охраны здоровья горожан. Кроме того, специальные комиссии регулярно проводят обследование дворовых территорий.

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