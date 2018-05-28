Состоялся праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры в Мурманской области

В большом зале Мурманского колледжа искусств состоялся праздничный концерт Сводного хора Мурманской области с участием оркестра народных инструментов студентов колледжа искусств, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В состав хора вошли учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Мурманска, Североморска, Колы, Снежногорска, поселков Сафоново, Североморск-3 и студенты колледжа искусств.

Художественный руководитель и дирижер Сводного хора Мурманской области - Валерий Михайлович Иванов, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель колледжа искусств. Руководитель оркестра народных инструментов – Анатолий Яковлевич Гернер, почетный работник культуры Мурманской области. Концертмейстер – Роман Владиславович Рудометов, преподаватель колледжа искусств. Ведущий концерта – Евгений Александрович Исаков.

В этом году по инициативе Фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия Пушкинского союза хоровой концерт открылся литературными чтениями. В исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Гронского и студентки колледжа Маргариты Виноградовой прозвучали стихи Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Есенина, Николая Рубцова о красоте и величии нашей Родины и родного русского языка.