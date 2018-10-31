Состоялся прием граждан депутатом Государственной Думы Алексеем Веллером

Сегодня в рамках традиционной «региональной недели» депутат Государственной Думы член фракции «Единая Россия» Алексей Веллер провел прием граждан в общественной приемной Председателя партии «Единая Россия».

Общение с жителями в формате личного приема Алексей Веллер считает приоритетным элементом работы депутата и старается детально проработать каждый вопрос, а при необходимости к его решению подключает областные и муниципальные органы.

– Обращения связаны с жизнью в регионе, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Борисович Веллер. – Граждане не делят уровни власти, поэтому большинство проблем удается решать в совместной работе с коллегами из муниципалитетов.

Вопросы мурманчан и жителей области касались жилищно-коммунальной и социальной сфер: северян волнуют темы ремонта и выбора управляющих организаций в многоквартирных домах, предоставления социальных выплат.

Стоит отметить, что личные приемы граждан Алексей Веллер проводит регулярно – во время региональной недели в приемной «Единой России».

Записаться на прием можно, позвонив в общественную приемную партии «Единая Россия» по телефону (8 8512) 69 33 00 или помощнику депутата Госдумы по телефону (8 8512) 45 11 57.