Состоялся приём почётных граждан города-героя Мурманска

Сегодня в День города глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев приняли участие в традиционном приёме почётных граждан города-героя Мурманска. Кроме того, собравшихся поздравил депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

– От всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного уюта и тепла! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и спокойствие, а каждый день будет наполнен только радостными событиями! – поздравил Алексей Веллер. – В эти праздничные дни особенно ощутима связь поколений и та теплая дружеская атмосфера, которая всегда отличала столицу Заполярья.

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие города, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание мурманчан. Это самый высокий знак признания заслуг перед столицей Заполярья.

С 1974 года по 2017 год в Мурманске званием «Почётный гражданин города-героя Мурманска» были награждены ¬74 человека.

– За эти годы почетного звания были удостоены труженики из всех сфер деятельности – моряки, преподаватели, строители, врачи, работники культуры, отметил Андрей Сысоев. – Их имена вписаны золотыми буквами в историю Мурманска, а судьбы стали легендами.

Примером конструктивного диалога городских властей и общественности стало создание памятника «Ждущая» в 2012 году. Именно по инициативе Почетных граждан в 2014 году появилась новая традиция: родителям малышей одновременно с выдачей официального документа о рождении ребенка вручается уникальный набор «Родившимся в городе-герое Мурманске». Он включает памятную медаль, специальное свидетельство и детские подарочные книги. Также при поддержке заслуженных мурманчан была проведена реконструкция сквера у Тралфлота, и других зеленых зонах города.