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Мурманская область. Арктика21.12.17 07:05

Состоялся Региональный открытый отборочный этап третьей Всероссийской олимпиады по 3D технологиям

В течение двух дней в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», на базе недавно открытого детского технопарка «Кванториум-51», 32 команды из 5 муниципальных образований Мурманской области представляли свои умения на региональном открытом отборочном этапе третьей Всероссийской олимпиады по 3D технологиям.

Количество команд увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, что говорит о стремительном развитии технического творчества.

Андрей Джур, победитель прошлогодней олимпиады по 3D технологиям, отметил, что задания в этом году были намного сложнее по сравнению с прошлым годом. Кинетические установки с подвижным механизмом, марсоходы, объемная модель символа Чемпионата мира по футболу – всё это участники должны были смоделировать и распечатать на 3D принтерах, нарисовать 3D ручками и защитить свои проекты перед экспертами.

Жюри начисляло баллы не только за математическую точность и функциональность моделей, но и за слаженную работу в командах, соблюдение правил техники безопасности, за интересные идеи, которые ребята предлагали на защите. Также в этом году к заданиям добавлена «Предметная часть», где участникам предлагается ответить письменно на вопросы.

По итогам олимпиады эксперты отметили, что даже те команды, которые участвовали впервые, неплохо справились с поставленными задачами. А это значит, что 3D технологии набирают обороты и имеют большие перспективы развития.

Счастливые победители с кубками и медалями разъехались по своим городам, чтобы готовиться к новому этапу Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям, который будет проходить весной в Ялте в МДЦ «Артек».

 

 

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