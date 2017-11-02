Состоялся слёт антинаркотического волонтёрского движения Ковдорского района «Линия жизни»

На базе ковдорского Городского Дворца культуры прошёл слёт антинаркотического волонтёрского движения Ковдорского района «Линия жизни». В слёте приняли участие специалисты, работающие с молодёжью, молодёжный актив района и волонтёры образовательных организаций города, работающие в сфере профилактики немедицинского потребления ПАВ в подростково-молодёжной среде.

Члены пилотной команды социального проекта «Я в теме» - детско-молодежное общественное объединение добровольческого движения «Импульс» МАУК «Городской Дворец культуры» - провели для волонтёров станционную игру «Мы за ЗОЖ». Специалисты приняли участие в обучающем семинаре «Профилактика ВИЧ-инфекции». Ведущими семинара работали врач ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи» Бреславская Юлия Сергеевна и педагог-психолог центра Лапина Дарья Павловна.

Также все участники слёта приняли участие в занятии «Принципы здорового питания» и в практикуме «Здоровое питание каждый день». Специально для волонтёров было проведено групповое занятие «Работа волонтёрских групп по профилактике ВИЧ – инфекции».

В рамках слёта специалистами ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» была организована анонимная и бесплатная диагностика носительства ВИЧ-инфекции. Обследование на ВИЧ проводилось в мобильной лаборатории «Автобус Доверие» экспресс-методом.

В финале слёта заместитель главы Ковдорского района Лескова Светлана Николаевна вручила сертификаты волонтёрам-организаторам станционной игры, благодарственные письма ведущим мероприятия и администрации Ковдорского района.