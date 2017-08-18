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Мурманская область. Арктика18.08.17 21:00

Состоялся торжественный вечер, посвященный 55-летию Ковдорского горно-обогатительного комбината

Сегодня в торжественном вечере, посвященном 55-летию Ковдорского горно-обогатительного комбината, приняли участие работники предприятия, ветераны, представители и гости городов Заполярья, смежных компаний.

Заместитель губернатора Мурманской области поздравил коллектив предприятия и озвучил Памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун: «Сегодня Ковдорский ГОК, занимая ведущие позиции в России по производству апатитового и бадделеитового концентрата, уверенно смотрит в будущее, реализует масштабную программу модернизации и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие не только Ковдорского района, но и всего Кольского края. И в этом, несомненно, ваша заслуга», – говорится в Памятном адресе.

В торжественной обстановке были вручены региональные награды работникам предприятия.

За достижение высоких производственных показателей и заслуги в развитии горнодобывающей отрасли региона Почётной грамотой губернатора Мурманской области отмечены Сергей Батанин – слесарь по ремонту оборудования цеха технологического транспорта и Юрий Соколов – мастер горного рудника «Железный».

За достижение высоких производственных показателей и большой вклад в развитие горнодобывающей отрасли региона Благодарность губернатора Мурманской области объявлена Сергею Баранникову – машинисту бульдозера рудника «Железный», Владимиру Брызгалову – машинисту крана обогатительного комплекса, Сергею Иванову – специалисту отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии, Константину Корнилову – водителю автомобиля цеха технологического транспорта и Михаилу Шеину – слесарю дежурному и по ремонту оборудования цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического оборудования.

 

 

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