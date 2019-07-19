Состоялся увлекательный квиз-викторина «Битва за Хогвартс»

В зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоялся увлекательный квиз «Битва за Хогвартс».

В последнее время подобный формат становится все более и более популярным, и ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 49 выразили огромное желание принять участие в такой викторине. Дети разделились на четыре команды, выбрали себе название и капитана – того, кто записывал все ответы, - и приготовились отвечать на вопросы про всеми любимого Гарри Поттера.

В первом раунде их ждали распечатки с картинками, в которых заключались сами вопросы, и на то, чтобы ответить у них было пять минут. По истечении этого времени их уже ждали устные вопросы, которые зачитывались ребятам вслух; на каждый вопрос у них была только одна минута, за которую нужно успеть вспомнить и записать правильный ответ. В последнем раунде проверялось, как дети умеют воспринимать информацию на слух – они слушали аудиозапись с музыкой и отвечали на вопрос: например, в песне бабок-ёжек из мультфильма «Летучий корабль» они должны были угадать средство передвижения – метлу.

Результаты подсчитывались сразу же, и по итогам команда-победитель получила сладкий приз.

15 июля в квизе приняли участие ребята из 4-го отряда, а 17 июля – из 5-го отряда.