Состоялся второй концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств Мурманской области

В Мурманском колледже искусств состоялся второй концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств в рамках «Декады-SOS» под девизом «Мы выбираем жизнь, творчество и красоту».

В концерте приняли участие исполнительские коллективы преподавателей детских школ искусств Мурманска, Оленегорска-8, Снежногорска и Кандалакши. Среди участников концерта – два ансамбля с 25-летним стажем творческой деятельности: «Камертон» из Детской музыкальной школы г. Снежногорска и «Экспромт» из Детской музыкальной школы № 1 им. А.Н. Волковой г. Мурманска.

В исполнении солистов и ансамблей прозвучали вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков, обработки народных песен, музыка эстрадно-джазового направления.