Состоялся заключительный этап II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Лауреаты и победителей проекта прибыли на торжественную церемонию награждения в резиденцию полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В этот день в «Красном зале» резиденции чествовали победителей в категориях 7-10 классы, студентов организаций среднего профессионального образования, лауреатов онлайн-голосования, а также их педагогов и наставников. Это 36 детей и 36 взрослых из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Мурманскую область представляли лауреаты конкурса: в возрастной категории 7-8 классы - Алевтина Седунова, г. Мурманск, гимназия № 5 (педагог лауреата Черёмушкина Елена Николаевна); возрастной категории 9-10 классы - Руслан Кузнецов, г. Полярный, основная общеобразовательная школа № 2 (педагог лауреата Васильченко Таисия Леонидовна); в возрастной категории СПО: Владимир Орлянский (фото), Оленегорский горно-промышленный колледж (педагог лауреата Матвеева Людмила Игоревна).

Александр Беглов назвал участников торжественной церемонии «гордостью страны», отметив, что конкурсные работы поразили его силой духа и искренностью мыслей. «Важно, что в них нет ненужного пафоса», – подчеркнул полномочный представитель.

«Это дерзновенное, свободное поколение, поколение со знаком качества», – охарактеризовал своё впечатление от общения с молодежью и прочтения сочинений Александр Беглов.

Александр Беглов вручил лауреатам и наставникам дипломы и благодарственные письма, а также ценные подарки. Школьники и студенты получили в память о победе в межрегиональном проекте «Я – гражданин России!» серебряные ручки в качестве признания их литературного таланта и гражданской позиции; педагогам-наставникам были вручены подарочные издания с видовыми фотографиями Петербурга.

Помощник полномочного представителя Евгений Карпичев, курирующий ход проекта в округе, подчеркнул, что, отвечая на запрос регионов Северо-Запада, полпред Главы государства поручил проводить конкурс сочинений «Я – гражданин России!» на постоянной основе. И уже сегодня начинается подготовка к III Межрегиональному конкурсу.

«Мы видим, что конкурс сочинений – это не просто красивый проект: написали – сдали – получили приз. Это глубокое аналитическое исследование, результаты которого помогают педагогам, органам исполнительной власти, обществу лучше понять наших детей, узнать их надежды и чаяния. Многие регионы сообщают, что используют полученные данные при формировании учебных планов по воспитательно-патриотической работе и при организации досуга обучающихся», – рассказал Евгений Карпичев.

Председатель организационного комитета Конкурса, Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга, заслуженный учитель РФ Жанна Воробьева поблагодарила от лица педагогической общественности аппарат полномочного представителя Главы государства за поддержку, благодаря которой идея конкурса, озвученная регионами, оформилась в межрегиональный проект.

«Проведение конкурса – это еще один шаг к воспитанию гражданской позиции у школьников, их приобщению к идеалам гражданственности и патриотизма, вовлечению в строительство подлинного гражданского общества в нашей стране. Сегодня на торжественной церемонии присутствуют уже состоявшиеся люди, имеющие свои взгляды на все события – истинные граждане России», – прокомментировала Жанна Воробьева.

Она также поблагодарила всех, кто принимал участие в организации конкурса и проведении его этапов, отметив роль оператора проекта – Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

По окончанию церемонии лауреаты отправились на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. Также они получили уникальную возможность присутствовать при традиционном полуденном выстреле пушки с Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости. Эффектным окончанием дня стало посещение государственного музея-заповедника «Петергоф».