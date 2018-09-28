Состояние набережной у памятника «Воину-победителю» в Коле у мурманских активистов ОНФ вызывает недоумение

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области оценили ход работ по благоустройству в Кольском районе. Вместе с представителями Министерства строительства и территориального развития региона и местной власти общественники проверили состояние ряда придомовых и общественных территорий.

Первым делом они посетили Кильдинстрой. Здесь подрядчик выполнил благоустройство тротуара от дома № 1 на улице Советская до старой набережной и наружной лестницы к школе. Стоимость работ составила 1 миллион 201 тысячу рублей. В планах – нанесение дорожной разметки, установка знаков «Пешеходный переход», системы освещения и продолжение ремонта вплоть до дома № 10. Среди замечаний, выявленных активистами на данном этапе – недоделанный съезд с тротуара на пешеходный переход.

Следующим объектом проверки стала территория во дворах домов № 11 и № 13 на ул. Набережная в посёлке Зверосовхоз Кильдинстроя. Строительные работы начались в июле: во дворе уложили тротуарную плитку, установили антивандальные тренажёры, смонтировали горки и качели. Рядом поставили скамейки, подключили уличное освещение. В следующем году площадку планируют озеленить.

В городском поселении Молочный общественники осмотрели детскую площадку на улице Гальченко, построенную в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. В 2018 году на этой же улице выполнено благоустройство территории многоквартирных домов №№ 1, 2 и 3: установлено детское игровое оборудование, скамейки, урны и ограждения, отремонтировано наружное освещение и асфальтобетонное покрытие.

«В целом качеством проведенных работ по благоустройству в Кольском районе мы остались довольны, однако есть существенное замечание – далеко не всегда при составлении проектов учитываются интересы граждан с ограниченными возможностями здоровья. Например, новую лестницу в Кильдинстрое точно не оценят инвалиды-колясочники – передвигаться ни по ней, ни вдоль неё они не смогут. И хотя ситуацию нам пообещали исправить, опасения не успеть до первого снега остаются, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Круглова. - Также особое внимание хочется уделить состоянию набережной у памятника «Воину-победителю» на улице Зелёной в Коле. Там реализуется второй этап благоустройства. Перечень работ достаточно широк, и сдать объект должны были еще до 20 августа. Но на сегодняшний день вопрос по-прежнему остаётся открытым, что вызывает наше недоумение. Мы просим главу Кольского района и руководство Министерства строительства и территориального развития Мурманской области взять этот объект под личный контроль и продолжаем отслеживать развитие ситуации».