Состояние придомовых территорий на строгом контроле

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска и представителями управления Октябрьского округа проверил состояние придомовой территории дома № 19 по улице Гвардейской.

Это повторный визит во двор. Жители неоднократно жаловались на недобросовестную работу жилищников. Из-за неубранного снега здесь несколько недель назад не смог проехать автомобиль скорой помощи.

– Есть претензии, но управляющая компания проделала большой объём работы по сравнению с моей предыдущей проверкой. Подобные ситуации держатся на строгом контроле. Считаю, важно повторно выезжать в проблемные дворы, поскольку я должен видеть динамику и реакцию УК на наши замечания. Сейчас мы видим хорошо почищенный двор, – рассказал Евгений Никора.

Стоит отметить, что все обращения жителей областного центра доводятся до сведения управляющих организаций, которые обязаны в максимально короткие сроки решить возникшие проблемы, в случае отсутствия реакции предусмотрены серьезные штрафы и наказания, вплоть до лишения лицензии.