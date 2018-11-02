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Мурманская область. Арктика02.11.18 08:50

Состояние региональной финансовой системы оценивается как стабильное - Министерство экономического развития Мурманской области

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило аналитическую  информация «Об устойчивости региональной финансовой системы в январе-сентябре 2018 года». Как сообщает ведомство, за январь-сентябрь 2018 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации,  составил  99,5 млрд рублей, что в 1,3 раза больше аналогичного периода 2017 года.

Объёем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, вырос по отношению к январю-сентябрю 2017 года на 14% и составил  37,3 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила в сентябре 2018 года 14,2% (в сентябре 2017 года – 11,4%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1 октября текущего года увеличилась с начала года на 15,4% и составила 166,9 млрд рублей (по состоянию на 1.10.2017  задолженность  уменьшилась на 12,7%).*

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области  по состоянию на указанную дату составила 41,5%, или 69,2 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года – на 17,1%, по состоянию на 1.10.2017 - уменьшение в 1,4 раза), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным  юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), увеличилась с  начала 2018 года на 18,5%  и составила 60,1 млрд рублей, по состоянию на 1.10.2017 - снижение в 1,4 раза;- задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличилась с начала года на 8,2%  и составила 7,9 млрд рублей, по состоянию на 1.10.2017 - снижение в 1,2 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, увеличилась с начала года на 6,1% и составила 1,2 млрд рублей, по состоянию на 1.10.2017 - снижение в 1,2 раза.

На задолженность физических лиц приходится 97,6 млрд рублей (увеличение с начала года на 14,3%, по состоянию на 1.10.2017 -  на 5,7%).

Просроченная задолженность на 1 октября текущего года  составила 9,2 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года на 4,5%, по состоянию на 1.10.2017 – 9,4 млрд рублей со  снижением в 1,3 раза).

Удельный вес просроченной задолженности составил 5,5%, по состоянию на 1.10.2017  – 6,8%.

В общей сумме просроченной задолженности 73,2% составили кредиты, выданные предприятиям сельского хозяйства и физическим лицам (1,7 млрд рублей и 5,1 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе - сентябре 2018 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 10,1 млрд рублей (6,9 %) и составили 156,2 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в сентябре 2018 года составили 5,3% (в сентябре 2017 года – 4,6%).

Таким образом, пишет министерство, учитывая повышение спроса населения на размещение депозитов, наращивание объёмов кредитования экономики, характеризующееся устойчивостью ожиданий хозяйствующих субъектов, в целом состояние региональной финансовой системы оценивается как стабильное.

 

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