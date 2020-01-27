Сосульки до штрафа довели

Прокуратурой Ковдорского района при осуществлении надзора за исполнением жилищного законодательства, в декабре 2019 года была проведена проверка в части принятия управляющей компанией ООО «УК «КовдорЛидер» мер, направленных на удаление наледей и сосулек с крыш многоквартирных жилых домов, находящихся под управлением данного общества.

В ходе осмотра домов было установлено, что на кровле двадцати из них имелись свисающие сосульки и наледи, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Меры по удалению сосулек и наледей управляющей компанией приняты не были, о чем прокуратурой района был составлен соответствующий акт.

Данное бездействие управляющей организации нарушало утверждённые на территории муниципального образования Ковдорский район Правила благоустройства.

Прокурором района в отношении директора ООО «УК «КовдорЛидер» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства территории городского округа, утвержденных муниципальным нормативным правовым актом).

По результатам рассмотрения постановления прокурора административная комиссия муниципального образования Ковдорский район пришла к выводу о доказанности вины должностного лица в нарушении правил благоустройства территории, выразившихся в непринятии мер по удалению наледей и сосулек с крыш домов, признав его виновным и назначив наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.