Сосульки сбили только после прокурорской проверки

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка соблюдения требований управляющими компаниями общего имущества многоквартирных домов и соблюдения Правил благоустройства Ковдорского района.

В ходе проверки установлено, что на крышах домов имеются сосульки и наледи. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что одним из требований по техническому обслуживанию крыш является удаление наледей и сосулек - по мере необходимости; снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. Аналогичные требования содержатся и в Правилах благоустройства территории муниципального образования Ковдорский район.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ООО «Ковдор – Жилкомсервис» и председателя ТСЖ «Парус» внесены представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Управляющими компаниями незамедлительно приняты меры по удалению сосулек, наледи и снега с крыш многоквартирных домов.