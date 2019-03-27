Сосуляпад: приход весны в Мурманск ознаменовался несчастным случаем

Мурманчанка, на которую 26 марта вечером в центре Мурманска с крыши дома упала ледяная глыба, находится в тяжёлом состоянии, сообщил во время пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. У горожанки 1955 года рождения получила травмы разменивающиеся врачами как причинившие тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным прокуратуры Мурманской области, дом, с которого на женщину упала ледяная масса, находится в зоне ответственности управляющей компании ООО «МурманТехСервис».

«Вчера произошёл несчастный случай, женщина находится в реанимации, в тяжелом состоянии», - сообщил журналистам Гноевский на первом заседании оперативного штаба по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий, обращаясь к главам муниципалитетов в режиме видеоконференции.

В связи с началом работы оперативного штаба министр поручил ежедневно контролировать уборку дворов и крыш от снега и льда, а также следить за работой управляющих компаний по вывозу снега. Для координации действий чиновники будут отчитываться о проделанной работе в общем чате на базе одного из мессенджеров.