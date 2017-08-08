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Мурманская область. Арктика08.08.17 17:47

Сотрудница апатитского продуктового магазина проворовалась

В отдел полиции г.Апатиты с заявлением о краже обратилось руководство продуктового магазина, расположенного на ул. Бредова. Представители администрации пояснили, что неизвестным злоумышленником из кассы были похищены 17 тысяч рублей. Выяснилось это при подведении финансовых итогов дня.

Полицейские, прибывшие в составе следственно-оперативной группы, просмотрели записи камер внутреннего видеонаблюдения. Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук предполагаемого преступника.

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемой была задержана одна из сотрудниц магазина 1994 года рождения. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Она пояснила, что совершила хищение путем свободного доступа, денежные средства использовала в личных целях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет.

 

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