Сотрудница магазина-кафе не устояла перед искушением

В дежурную часть полиции г.Кандалакши обратился 53-летний житель с сообщением о том, что неустановленное лицо похитило принадлежащую ему банковскую карту, а также обналичило денежные средства с карты в размере более 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении денежных средств мужчина подозревает сотрудницу магазина-кафе, где накануне он распивал спиртные напитки. Потерпевший рассказал, что находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, приобретал спиртные напитки, для оплаты которых передавал банковскую карту сотруднице кафе, при этом сообщал ей пин-код карты.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую жительницу Кандалакши 1972 года рождения, которая призналась в совершении кражи денежных средств. Подозреваемая рассказала полицейским, что потерпевший забыл свою карту около кассы магазина. Воспользовавшись этим, злоумышленница отправилась в ближайший в банкомат, где обналичила денежные средства с карты. Денежные средства женщина потратить не успела, банковская карта и похищенные денежные средства были изъяты полицейскими.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.