Сотрудница отделения социального обслуживания обворовывала подопечную северянку

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении социального работника Оленегорского центра социальной помощи семье и детям. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, подозреваемая, занимая служебное положение социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в период времени с января 2014 года по июнь 2016 года умышленно, из корыстных побуждений получала у подопечной, 87-летней женщины, денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг, часть из которых путём обмана и злоупотребления доверием похитила.

В результате мошеннических действий пожилой северянке причинён имущественный ущерб на сумму не менее 76 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.