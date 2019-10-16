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Мурманская область. Арктика16.10.19 16:14

Сотрудничество города и порта продолжается

Соглашение о социально-экономическом партнерстве между муниципалитетом и АО «Мурманский морской торговый порт», заключенное несколько лет назад, дополнил новый отчет о проделанной работе. Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и генеральный директор градообразующего предприятия Александр Масько оценили ход  реализации очередного проекта.

Работы по благоустройству придомовой территории жилых домов №№ 40, 42  и 44 по улице Карла Либкнехта и домов №№ 3, 5 и 7 по  переулку  Водопроводному рассчитаны на два года. Этой осенью завершен первый этап. Во дворе появились бордюры, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены пешеходные дорожки. Полностью выполнена работа по устройству ливневой канализации: отремонтированы 8 колодцев и установлены 2 новых с пескоулавливающими фильтрами для очистки ливневых стоков. По просьбе жильцов организована пешеходная зона с клумбами-газонами.

– В нашем городе много примеров сотрудничества с торговым портом. Важно, что все обязательства, которые берет на себя предприятие, выполняются со всей ответственностью, – отметил Андрей Сысоев. – АО «ММТП» принимает активное участие в благоустройстве заполярной столицы. Его силами выполнены работы по реконструкции сквера портовиков и обновлению площадки возле памятника Анатолию Бредову. Велика роль предприятия в развитии профильного образования: на базе мурманской гимназии № 8 успешно работают транспортно-логистические классы. Также нельзя не отметить  ряд мероприятий по экологической безопасности. А сегодня мы оценили первый этап ремонта большой дворовой территории. Сейчас  работы приостановлены на зимний период, благоустройство центральной части двора будет выполнено в следующем году.

Здесь появятся современные детские и спортивные площадки, планируется установка тренажеров, беседок, скамеек, клумб и урн. Также будет смонтировано разноуровневое светодиодное освещение, которое обеспечит хорошую видимость на всей придомовой территории, что особенно актуально в условиях полярной ночи.

– К осени 2020 года мы обязательно отчитаемся о выполнении второго этапа проекта, – заверил Александр Масько. – Наше предприятие находится на территории города, и мы чувствуем ответственность за людей, которые здесь живут. Именно поэтому и дальше будем уделять особое внимание проектам по улучшению городской среды.

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