Сотрудничество правительства Мурманской области и Министерства спорта Российской Федерации будет подкреплено дополнительным соглашением

В октябре в Ульяновске будет проходить Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Его основная задача – объединить лучший опыт развития спортивной индустрии для решения актуальных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

В мероприятии примут участие представители правительства Российской Федерации и Государственной Думы, руководители отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций, ключевые эксперты, лидеры спортивной индустрии и журналисты для обсуждения вопросов долгосрочного развития физической культуры и спорта.

Для Мурманской области одним из важных событий форума станет подписание губернатором Мариной Ковтун и министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым дополнительного соглашения к соглашению между Правительством Мурманской области и Министерством спорта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта.

Кроме участия в мероприятиях форума, делегация Мурманской области представит экспозицию региона на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы».

Форум «Россия – спортивная держава» будет проходить в Ульяновске с 10 по 12 октября.