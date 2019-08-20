Сотрудничеству трёх стран по регулированию озера Инари исполняется 60 лет

В 2019 году исполняется 60 лет сотрудничеству России, Норвегии и Финляндии по регулированию озера Инари. 20 августа в финском муниципалитете Инари прошла встреча Уполномоченных от трех стран, приуроченная к этой дате.

Озеро Инари расположено на территории Финляндии и является основным водохранилищем для российских и норвежских ГЭС, построенных на реке Паз. В 1959 году стороны подписали соглашение «О регулировании водного режима озера Инари посредством гидроэлектростанции Кайтакоски».

- Водный режим реки Паз находится в руках энергетиков и контролируется для обеспечения работы российских и норвежских гидростанций. При этом в основу сотрудничества с первых дней поставлены интересы экологии и сохранения биоразнообразия озера Инари. Это уникальный пример долгосрочного международного взаимодействия, — отметил Уполномоченный от России, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семенов.

На протяжении всех лет стороны постоянно совершенствуют Соглашение.

- Обмен информацией и процесс принятия решений стали оперативнее и слаженнее, в интересах экологии Правила регулирования были значительно доработаны. Благодаря многолетним наблюдениям за этим водным бассейном выработана экологическая целевая зона, работая внутри которой мы приближаем изменение уровней воды в Инари к природному, тем самым способствуя сохранению рыбных запасов, - рассказал директор Каскада Пазских ГЭС ПАО «ТГК-1» Николай Воробьев. - Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, и нам всегда удается находить взаимопонимание.