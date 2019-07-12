Сотрудницу компании при увольнении обсчитали на 65 тысяч рублей

Прокуратурой Ковдорского района на основании обращения жительницы Ковдора была проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Торгсервис 78». Во время её было установлено, что заявители принята на работу в ноябре 2018 года в ООО «Торгсервис 78» на должность контролер-кассира по трудовому договору в магазин «Светофор», расположенный в г. Ковдоре.

В последующем работник была уволена по личному заявлению, ей произведена выплата при увольнении. С приказом об увольнении женщина была не ознакомлена, трудовая книжка возвращена без внесения записей о приёме на работу, а также об увольнении.

В ходе проверки прокуратурой выявлены факты работы заявительницы сверх нормы рабочего времени, которые не оплачены работодателем.

При таких обстоятельствах из расчёта фактически отработанного времени с работодателя подлежит взысканию недоплаченная заработная плата в сумме свыше 65 тысяч рублей.

Прокурором Ковдорского района в интересах бывшего работника ООО «Торгсервис 78» направлено в суд исковое заявление об обязании внести записи в трудовую книжку о принятии и увольнении работника и о выплате задолженности по заработной плате.

В судебном заседании исковые требования прокуратуры ответчик признал и добровольно их исполнил. В настоящее время трудовые права бывшего работника восстановлены – внесена запись в трудовую книжку и выплачена задолженность по заработной плате.