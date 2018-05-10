Сотрудник апатитского СИЗО успешно выступил на Чемпионате мира по авиамодельному спорту

В Нальчике состоялись Чемпионат и Первенство России, этап Кубка мира по авиамодельному спорту в классе моделей S, в которых приняли участие более 150 спортсменов из пятнадцати регионов страны. Команду Мурманской области представляли учащиеся объединения «Авиамодельный спорт» Дома детского творчества им. академика А.Е.Ферсмана под руководством сотрудника следственного изолятора №2 города Апатиты Сергея Иванова.

Мастер спорта России международного класса по авиамодельному спорту Сергей Иванов помимо службы в уголовно-исполнительной системе немало личного времени тратит на воспитание подрастающего поколения, возглавляя авиамодельный кружок. Наставнику всегда приятно, когда удается научить своих воспитанников делать своими руками сложные технические вещи. А когда плоды труда по достоинству оцениваются на соревнованиях, это вдвойне приятно.

Вот и на этот раз сборная Мурманской области выступила очень успешно. На первенстве России в классе моделей S-3-A в командном зачете наши авиамоделисты заняли первое место. В классах моделей S-6-A и S-9-A у команды Мурманской области – второе место.

В Чемпионате мира Сергей Иванов стал победителем в личном зачете в классе моделей S-4-A и S-9-A, а также завоевал «бронзу» в классе S-6-A. В командном зачете сборная команда Мурманской области стала обладателем золотых наград в классах S-3-A, S-4-A, S-6-A, S-9-A и заняла третье место в классе моделей S-8E.

На этапе Кубка России в классе моделей наши авиамоделисты стали чемпионами в классе S-9-A, «серебряными» призёрами в классе S-6-A, и обладателями «бронзовых» наград в общекомандном зачете.

По результатам отборочных соревнований четыре апатитских спортсмена во главе с сотрудником УФСИН России по Мурманской области Сергеем Ивановым вошли в сборную команду России по авиамодельному спорту.