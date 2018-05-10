Сотрудник Апатитского СИЗО завоевал бронзовую медаль в легкоатлетическом пробеге, посвящённом Дню Победы

В Апатитах состоялся традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 3 километра по центральным улицам города. В число 139 участников пробега вошли и трое сотрудников СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области.

Младший инспектор дежурной службы СИЗО-2 Удалов Данил пробежал праздничную дистанцию с результатом 10:44 и завоевал бронзовую медаль в возрастной подгруппе от 20 до 30 лет. Ефремов Евгений и Рябов Сергей заняли 4-е и 5-е места в своих возрастных категориях.