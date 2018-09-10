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Мурманская область. Арктика10.09.18 12:25

«Сотрудник банка» из Ленинградской области выудил у ковдорчанина 31 тысячу рублей, убеждая его оформить кредит

В отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился житель Ковдора. Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником коммерческого банка, предложил оформить кредит. Под предлогом открытия банковского счета его попросили перечислить свыше 31 тысячи рублей на номер карты банка.

Денежные средства были переведены потерпевшим на указанный «сотрудником банка» расчётный счёт, но кредит, на который рассчитывал заявитель так и не получил. Поняв, что стал жертвой злоумышленника, мужчина обратился в полицию. О подобных видах мошенничеств, как пояснил потерпевший, он знал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Полицейскими установлено, что связь поддерживалась по абонентскому номеру, зарегистрированному в Ленинградской области.

 

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21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 356 человек
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