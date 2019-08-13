Сотрудник ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия).

По версии следствия, 5 августа текущего года младший инспектор колонии получил от родственника осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, часть взятки суммой более 17 тысяч рублей за незаконные действия, а именно за пронос на режимную территорию предметов, запрещенных к свободному обороту на территории колонии.

На следующий день злоумышленник передал осужденному одно средство для осуществления связи - сим-карту. После этого сотрудник колонии намеревался получить оставшуюся часть незаконного денежного вознаграждения в сумме более 7 тысяч рублей, однако довести до конца преступный умысел он не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками ОМВД России по Кольскому району.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, преступление было выявлено в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области во взаимодействии с сотрудниками экономической безопасности полиции.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.