Сотрудник микрофинансовой организации Снежногорска не устояла перед искушением деньгами

В ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилось руководство микрофинансовой организации с заявлением о хищении денежных средств клиента.

Полицейские провели проверку и установили, что одной из клиенток офиса микрозайма в начале августа были внесены в кассу предприятия 10 тысяч 512 рублей в качестве оплаты займа. Однако долг перед организацией погашен не был, о чем узнала должница, когда с нее стали требовать погашения микрозайма.

В ходе проверки полицейские опросили сотрудницу офиса и установили, что денежные средства клиентки были ею присвоены. Ранее не судимая жительница Снежногорска 1997 года рождения, попав в затруднительную жизненную ситуацию, позаимствовала деньги, решив что внесет их в кассу организации позже. Однако до сих пор ущерб, причиненный офису микрозаймов, она не возместила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимой 20-летней северянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.