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Мурманская область. Арктика30.01.18 09:15

Сотрудник Министерства здравоохранения Мурманской области привлечён к административной ответственности и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа

Мировым судьей судебного участка Первомайского судебного района города Мурманска вынесено постановление по делу об административном правонарушении, возбужденном прокуратурой Мурманской области, о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.59 КоАП РФ, должностного лица Министерства здравоохранения Мурманской области.

В ходе рассмотрения административного дела судом, по представленным прокуратурой области материалам, было установлено, что по результатам рассмотрения обращения ответ гражданину М. на его обращение дано должностным лицом Министерства здравоохранения Мурманской области, при этом не даны ответы на часть вопросов, касающихся проведения министерством проверки медицинского учреждения области, в связи с нарушением права заявителя на получение медицинской помощи, выдачи представления и предписания об устранении учреждением выявленных нарушений, привлечения виновных лиц к административной ответственности при выявлении составов административных правонарушений, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения мировым судом административного дела, возбужденного прокуратурой региона, должностное лицо Министерства здравоохранения Мурманской области привлечено к административной ответственности и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа на сумму 5 тысяч рублей.

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