Сотрудник мурманского УФСИН преодолел трейл-ультрамарафон Маркотх

Сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров успешно преодолел невероятную по трудности 109-километровую дистанцию ультрамарафона по пересечённой местности - так называемого трейлраннинга - между Новороссийском и Геленджиком.

Всего на старт этого сложнейшего экстремального забега решились выйти 69 ультрамарафонцев со всех уголков России. Им предстояло пробежать 109 километров по горному хребту Маркотх с перепадом высот в 3800 метров, по пути преодолев около 35-ти водных рубежей с ледяной водой. На преодоление столь протяжённой горной трассы экстремалам был отведен всего 21 час.

И это при массе «приятных» сюрпризов, щедро приготовленных горами на всём пути: утомляющая, отнимающая последние силы жара, тропы с обволакивающей вязкой грязью, камни, щебень, коряги. Кроме этого участникам приходилось стартовать и финишировать под свет налобного фонаря. А шквалистый ветер на вершине хребта Маркотх буквально валил спортсменов с ног.

Василий Комиссаров смог успешно справиться со всеми испытаниями, в итоге показав на финише отличный результат - 17 часов 56 минут 20 секунд, завершив дистанцию 30-м среди всех атлетов.

По его словам, это была отличная возможность испытать себя, провести работу над ошибками прошлых лет (Василий Комиссаров в 2017 году уже участвовал в супермарафоне на данной трассе, но протяженностью 80 км), а также основательно подготовиться к следующему основному соревнованию.

7 мая состоится Red Fox Elbrus Race 2018 - скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса с высотой 5642 м - самую высокую точку России и всей Европы.

Василий Комиссаров намерен в случае удачного восхождения водрузить на Эльбрусе флаг Мурманской области.