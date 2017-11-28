Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН выиграл «бронзу» чемпионата Мурманской области по гиревому спорту

В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоялся Чемпионат Мурманской области по гиревому спорту, в котором участвовала сборная УФСИН России по Мурманской области.

Честь регионального Управления отстаивали шесть атлетов из мурманской ИК-17, мурмашинских ИК-16, ИК-18 и отдела по конвоированию УФСИН.

Победители и призёры определялись в классическом двоеборье – рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь двумя руками от груди.