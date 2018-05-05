Сотрудник полиции Заполярья занял третье место в турнире по стрельбе из пистолета Макарова

Накануне в Мурманске в стрелковом тире «Динамо» в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел традиционный турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолета Макарова) среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области. В турнире приняли участие ветераны УФСБ России по Мурманской области.

На открытии соревнований заместитель председателя Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» Ирина Владимирская обратилась с приветственным словом к участникам соревнований, пожелав меткой стрельбы. В торжественной обстановке лучшим динамовцам Заполярья были вручены почетные грамоты комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

В турнире приняли участие около сотни сотрудников из пятнадцати команд. Каждому участнику соревнований предстояло выполнить упражнение ПБ-6 и поразить мишень 10 патронами за 30 секунд, при этом успеть заменить израсходованный магазин.

Не все смогли за такой короткий промежуток времени справиться с поставленной задачей, и в соответствии с правилами соревнований нескольким участникам пришлось по итогам стрельбы снимать с результата лучшие попадания в мишень.

По итогам первенства у мужчин лучше всех выполнить данную задачу удалось представителю КФК № 14 Александру Липанову, в шаге от победы остановился сотрудник Росгвардии Сергей Миронов. 3 место завоевал сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Денис Калинин.

Среди женщин не было равных Яне Мальковой и Ольге Фроловой, обе из КФК № 8. Третье место завоевала представительница ОМОН Росгвардии по Мурманской области Анна Романчук.

В командном зачете с результатом 344 очка победу одержали сотрудники ОМОН Росгвардии по Мурманской области. Второе и третье место завоевали 1 и 2 команды ПУ ФСБ России по западному арктическому району.

В завершение мероприятия организаторы поздравили всех участников с наступающим праздником Великой Победы и пожелали им дальнейших успехов в спорте и служебной деятельности.