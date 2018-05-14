Сотрудник прокуратуры принял участие во встрече с родителями детей-инвалидов и инвалидами клуба «Надежда»

В рамках осуществления правового просвещения, в целях защиты прав и законных интересов граждан 7 мая сотрудником прокуратуры Ленинского административного округа Мурманска принято участие в информационной встрече с родителями детей-инвалидов и инвалидами клуба «Надежда» на тему: «Защита прав инвалидов с заболеваниями психоневрологического профиля».

Встреча приурочена к прошедшему 5 мая 2018 года Международному дню борьбы за права инвалидов и проведена в рамках реализации клубом «Надежда» социально значимого проекта «Мы тоже граждане России».

В ходе встречи сотрудниками прокуратуры округа разъяснен порядок обращения граждан в органы прокуратуры, о судебной практике по вопросам обеспечения инвалидов лекарственными препаратами, денежными выплатами, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.