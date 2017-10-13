Сотрудник УФСИН удостоен высокого звания «Мастер спорта России международного класса»

В окрестностях города Апатиты прошли чемпионат и первенство Мурманской области, а также первенство города Апатиты по авиамодельному спорту в классе моделей F и S. В общей сложности в соревнованиях приняло участие 54 спортсмена из разных городов Мурманской области. В чемпионате Мурманской области в классе моделей F победителем стал экипаж в составе Владимира Егошина и сотрудника апатитского следственного изолятора №2 Сергея Иванова.

Во время церемонии награждения глава администрации города Апатиты Николай Бова вручил Сергею Иванову также удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России международного класса». Это высокое спортивное звание присвоено Сергею Иванову приказом министерства спорта Российской Федерации от 15 мая 2017г № 61 нг за ряд высоких результатов, показанных им на престижных международных соревнованиях.

По словам Сергея Иванова, авиамоделизм – это синтез спорта и технического творчества. Только с первого взгляда непосвящённым может показаться, что малая авиация - игра, а модели - лишь игрушки. Помимо непосредственного участия в тренировках и соревнованиях, Сергей Иванов немало личного времени тратит на воспитание подрастающего поколения, возглавляя авиамодельный кружок в апатитском центре юных техников. Наставнику всегда приятно, когда удаётся научить своих воспитанников делать своими руками сложные технические вещи.